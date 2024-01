Ucraina-Polonia: premier Tusk e Shmyhal commemorano militari caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal e il suo omologo polacco Donald Tusk hanno commemorato i caduti ucraini in una cerimonia nel centro di Kiev. Lo ha reso noto su Facebook Shmyhal. I due capi di governo hanno deposto una corona di fiori al memoriale di piazza Mikhailivska. "Grazie per il sostegno dei nostri partner che stanno fianco a fianco con il popolo ucraino in questa guerra", ha scritto il capo del governo ucraino. (Kiu)