IA: Fioroni, opportunità da cogliere per recuperare competitività e garantire autonomia tecnologica

- Sul tema del cloud e dell’intelligenza artificiale, “le Regioni e Province autonome hanno espresso la volontà di voler giocare un ruolo proattivo, per sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale nel miglioramento dei propri processi interni delle pubbliche amministrazioni e dei servizi offerti a cittadini e imprese. Il nostro Paese deve cogliere le opportunità e le sfide di uno dei trend tecnologici che maggiormente rivoluzioneranno tanto il mondo del lavoro quanto la vita quotidiana”. Lo ha detto Michele Fioroni (Assessore Umbria), Coordinatore della Commissione Itd della Conferenza delle Regioni intervenendo a Milano a un convegno sulle applicazioni nella Pa dell’intelligenza artificiale organizzato da Amazon e promosso dalla Commissione Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’intelligenza artificiale – ha proseguito - è destinata a cambiare completamente sistemi di produzione e competenze richieste ai lavoratori. Non si sostituirà alle persone, non potrà svolgere ogni funzione, ma di certo pretende di essere compresa e usata con un’intelligenza, umana, altrettanto evoluta. Il tema del cloud, dei dati e dell’intelligenza artificiale è anche una priorità del Paese, che può fare da volano per recuperare competitività e per garantirci l’autonomia tecnologica. Dobbiamo sfruttare gli investimenti del Pnrr, come quelli dedicati alla migrazione al cloud e all’interoperabilità, per costruire una capacità istituzionale in grado di dare gambe a questa autonomia, con una infrastruttura federata e multi-cloud, che non risenta dei continui mutamenti geo-politici. E su questo la priorità sono gli specialisti Ict dentro le pubbliche amministrazioni e dentro le imprese, perché senza persone non ci può essere autonomia, e non ci possono essere applicazioni di intelligenza artificiale made in italy”. (Rem)