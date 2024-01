Imprese: Peroni, accordo pluriennale con Figc, brand sarà official partner delle squadre azzurre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peroni annuncia il ritorno in veste di Official partner delle Nazionali italiane di Calcio: con la firma di un accordo pluriennale con la Federazione italiana giuoco calcio inizia oggi un nuovo capitolo di una partnership già avviata negli anni '90. La birra italiana per eccellenza - si legge in una nota - sarà così di nuovo al fianco di tutte le squadre azzurre, maschili, femminili, futsal e beach soccer, nelle competizioni internazionali dei prossimi anni, a cominciare dai prossimi Europei in programma tra giugno e luglio in Germania. Facendo leva sui valori positivi dello sport e la passione viscerale che lega gli italiani alla Nazionale, in linea con lo spirito del brand, la collaborazione si propone come un potente strumento di promozione di un messaggio di unione, perché "Se ci unisce è Peroni". Un messaggio che oggi si arricchisce del significato ancora più profondo di inclusione e superamento degli stereotipi grazie proprio alla scelta di rinnovare la collaborazione anche con le Nazionali femminili, per un calcio senza distinzioni. (segue) (Com)