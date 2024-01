Vicenza: Foti (Fd'I), silenzio Schlein, batta un colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il silenzio imbarazzante del segretario del Pd Schlein sui centri sociali che sabato hanno assaltato gli stand israeliani a Vicenza e ferito diversi appartenenti alle Forze dell'Ordine, è necessario un chiarimento sull'utilizzo di locali di proprietà del Comune di Vicenza concessi, da oltre un decennio, al centro sociale 'Bocciodromo' Vicenza". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Parrebbe, infatti, che proprio da qui siano partiti i protagonisti degli scontri, al netto del fatto che, all'evidenza, entro quelle mura, si seminano idee antisemite che si traducono poi in azioni di sopraffazione e violenza. Vero è che un indizio è un indizio, ma due indizi cominciano a diventare una prova inquietante. Il silenzio della Schlein dopo tre giorni, si sta trasformando infatti sempre di più in un surrettizio e riprovevole assenso a quanto accaduto sabato a Vicenza e proprio per questo sarebbe ora che chi rappresenta il PD battesse un colpo", conclude.(Rin)