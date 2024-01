Terremoti: Curcio (Protezione civile), nostro bando fa scelte infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo bando “fa delle scelte, cioè attribuisce punti a zone che sono sismiche in maniera diversa. Pensiamo a edifici pubblici che hanno una destinazione particolare, come le scuole” e “questa prioritarizzazione della parte infrastrutturale consente un beneficio diretto sulla parte sismica, ma indiretto su altri tipi di sismi”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, intervenendo alla conferenza stampa sulle iniziative per la mitigazione del rischio sismico nelle Isole minori italiane, in corso a palazzo Chigi. “I rischi sono molto collegati tra loro e avere un’infrastruttura sicura dal punto di vista sismico ci aiuta a gestire anche le altre tipologie di rischi. e questo è un piano comprensivo: c’è la comunicazione al cittadino e il miglioramento dei gruppi di volontariato della protezione civile”, ha concluso Curcio. (Rin)