Russia: numero firme raccolte a sostegno di Putin supera di tre volte quelle del 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di firme raccolte a favore della candidatura per un nuovo mandato presidenziale di Vladimir Putin supera di tre volte il numero di firme raccolte prima delle elezioni del 2018. Lo ha affermato Vladimir Mashkov, copresidente del quartier generale elettorale centrale di Putin. "In un solo mese di lavoro del personale elettorale, sono state raccolte dieci volte più firme di quelle richieste dalla legge", ha osservato Mashkov, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo la legislazione russa, gli autocandidati devono presentare almeno 300 mila firme a suo favore per essere registrati alle elezioni. (Rum)