Roma: allarme bomba in stazione Metro Centocelle, in trolley nero solo effetti personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un trolley di colore nero lasciato su una panchina in prossimità della stazione metro “C” Centocelle a Roma ha fatto scattare l’allarme ipotizzando che potesse contenere un ordigno. A scopo precauzionale, quindi, poco dopo le 9 è stato chiuso l’accesso alla stazione dei treni e per un breve periodo è stata interrotta anche la linea. L’intervento degli agenti della polizia e degli artificieri, è servito per accertare che si trattava di un falso allarme. All’interno della valigia, infatti, c’erano soltanto effetti personali. Poco prima di mezzogiorno, tutto è tornato normale.(Rer)