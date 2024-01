Calcio: Barelli (FI), condannare ogni atteggiamento razziale e antisemita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto a Udine "non ha nulla a che fare con lo sport. Ogni comportamento di stampo razziale o antisemita - come si è verificato anche in Veneto, nei confronti delle imprese provenienti da Israele - va condannato con determinazione assoluta". Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, ai microfoni di Tg2 Italia Europa. "Sono persone sconsiderate che vanno tenute a bada e isolate", ha aggiunto. (Rin)