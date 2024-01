Mar Rosso: M5s, subito informativa governo su nuova missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle chiede che il governo "venga subito a riferire in Parlamento sulla partecipazione dell'Italia alla nuova missione militare europea 'Aspide' nel Mar Rosso che verrà concordata oggi in Consiglio Affari europeo". Lo dichiarano i parlamentari M5s delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. "Il crollo del traffico commerciale nei nostri porti e il rischio di una nuova insostenibile ondata inflazionistica a causa dell'allungamento delle rotte attorno all'Africa, ci dicono chiaramente che in quelle acque è a rischio il nostro interesse nazionale", spiegano. "Per questo, come già accaduto per analoghe missioni di protezione navale, il Movimento 5 Stelle non si opporrà a una nuova missione a difesa delle navi mercantili, a patto che il mandato sia chiaro ed escluda ogni possibile coinvolgimento nell'operazione 'Prosperity Guardian' a guida americana", precisano i parlamentari pentastellati. "Ma al di là di questa misura di protezione, siamo convinti che la sicurezza dei commerci nel Mar Rosso si ripristini solo riportando la pace in Medio Oriente e fermando l'escalation che sta infiammando l'intera regione. Per questo chiediamo al governo Meloni di abbandonare la linea pilatesca fin qui tenuta all'Onu e di farsi promotore, insieme ai partner europei, di una forte azione diplomatica per arrivare a un cessate il fuoco immediato e duraturo a Gaza e a una conferenza di pace", concludono.(Rin)