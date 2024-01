Spazio: Perego, non più così lontano come si credeva in passato, Italia c'è ed è protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio non è più "un qualcosa di così lontano come si immaginava nel passato, è un qualcosa di molto più vicino". Lo ha detto Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, intervenendo alla trasmissione "Mattino cinque" su Canale 5. "Siamo in un'epoca che è fatta di tre grandi pilastri, l'intelligenza artificiale, lo spazio e la cyber, tutti interconnessi. Ovviamente lo scopo dei governi, non soltanto quello italiano, ma quelli europei e mondiali, è di far sì che queste tecnologie aiutino la vita dei cittadini e non li complicano, ma da qui a dieci anni il mondo cambierà radicalmente. L'Italia c'è, è protagonista e vuole scrivere una pagina, che sia di innovazione tecnologica ma anche etica, cioè che tenga sempre l'uomo, la società, l'individuo, i suoi diritti al centro", ha aggiunto. "Pochi giorni fa sono rientrato dalla Nasa da Cape Canaveral. L'Italia ha scritto un'altra pagina di storia partecipando con il colonnello dell'aeronautica Villadei a una missione sulla stazione spaziale internazionale dove verranno condotti esperimenti medico scientifici". L'ambiente dello spazio e quindi della microgravità può essere utile per studiare la salute, le nuove tecnologie, le comunicazioni. L'aeronautica italiana ha guidato la missione Ax-3 con Axiom space perché l'altra grande rivoluzione è che adesso lo spazio è una dimensione accessibile alle anche alle aziende private, mentre prima era prerogativa delle agenzie spaziali dei grandi Paesi. Diverse aziende italiane hanno partecipato a questo progetto, nei 14 giorni sulla stazione spaziale internazionale saranno condotti diversi test medici, scientifici oltre alla presenza di cibo italiano. Il nostro paese è fatto di tanta tecnologia, tanta qualità, tanta competenza", ha concluso Perego. (Rin)