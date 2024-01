Israele: parenti ostaggi fanno irruzione alla Knesset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari degli ostaggi israeliani ancora nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas hanno fatto irruzione alla Knesset (il parlamento monocamerale di Israele) per invocare un’azione del governo più incisiva per liberarli. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Times of Israel”. "Non ve ne starete seduti qui mentre i nostri figli muoiono", hanno urlato alcune persone. Alcuni parenti dei circa 130 ostaggi rimasti prigionieri nella Striscia di Gaza stanno protestando contro il governo e chiedendo le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu, accusato di non aver fatto abbastanza per riportare a casa i prigionieri. (Res)