Senegal: Hrw su elezioni, autorità reprimono opposizioni, media e società civile

- Le autorità del Senegal stanno reprimendo esponenti delle opposizioni, dei media e della società civile in vista delle elezioni generali del prossimo 25 febbraio, contravvenendo alla promessa fatta dal presidente Macky Sall di tenere elezioni libere e rendendo necessario aprire indagini sulle violenze effettuate dalle forze di sicurezza nel Paese. Lo denuncia nel suo ultimo rapporto pubblicato oggi l'organizzazione Human Rights Watch (Hrw), chiedendo al contempo il rilascio dei detenuti arrestati arbitrariamente e di garantire le libertà di espressione, associazione e riunione pacifica contemplate dalla Costituzione. "Le autorità dovrebbero indagare efficacemente su tutte le violenze da parte delle forze di sicurezza, rilasciare le persone detenute arbitrariamente, anche per motivi politici, e garantire i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, essenziali per elezioni veramente libere ed eque", si legge nel rapporto, in cui Hrw sostiene che nel 2021 "è iniziata una repressione sui casi giudiziari che hanno coinvolto il leader dell’opposizione Ousmane Sonko e sulle preoccupazioni sulla possibilità che il presidente Macky Sall si candidasse per un terzo mandato, ma negli ultimi mesi si è verificata un’ondata di arresti di esponenti politici dell’opposizione e dissidenti". Secondo gruppi della società civile e partiti di opposizione, da marzo 2021 in tutto il Paese sono stati arrestati fino a 1.000 membri e attivisti dell'opposizione. “La promessa del presidente Macky Sall di tenere elezioni libere ed eque è in contrasto con la realtà che le autorità hanno riempito le carceri negli ultimi tre anni con centinaia di oppositori politici”, ha affermato Ilaria Allegrozzi, ricercatrice senior sul Sahel presso Human Rights Watch. “Le autorità dovrebbero garantire che tutti i senegalesi possano esprimere liberamente le proprie opinioni ed esercitare il proprio voto in modo equo e pacifico”. (segue) (Res)