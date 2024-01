Senegal: Hrw su elezioni, autorità reprimono opposizioni, media e società civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana il Consiglio costituzionale ha convalidato 20 candidature alla presidenza sulle 79 totali che erano state presentate in vista del voto di febbraio, escludendo come "non ricevibile" quella di Karim Wade. Figlio dell'ex presidente Abdoulaye Wade ed in esilio in Qatar dal 2016, Wade si candidava per il Partito democratico del Senegal (Pds). Assente dalle liste anche il nome di Ousmane Sonko, in carcere per diverse condanne sulle quali si proclama innocente e di recente escluso dalla corsa alla presidenza dopo che la Corte suprema aveva confermato la sua condanna. Il Consiglio costituzionale è stato chiamato anche ad esprimersi sui ricorsi che alcuni candidati alla presidenza hanno presentato per contestare la candidatura di altri concorrenti. La candidatura di Wade era stata contestata dall'ex ministro Thierno Alassane Salle, che ne aveva denunciato la doppia nazionalità, senegalese e francese, spingendo il candidato a rinunciare ufficialmente alla seconda. Fra le liste degli ammessi alla corsa presidenziale ci sono invece i favoriti, il premier Amadou Ba, l'ex sindaco di Dakar Khalifa Sall, e l'ex prima ministra Idrissa Seck, quest'ultima arrivata seconda alle elezioni presidenziali del 2019. (Res)