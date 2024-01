Moldova: leader Transnistria Krasnoselsky, addestrare nostri militari all'uso di droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione separatista moldava della Transnistria gli specialisti militari saranno addestrati all'uso di velivoli senza pilota. Lo ha detto il leader della Transnistria, Vadim Krasnoselsky, in un messaggio pubblicato dal suo ufficio stampa. "E' necessario modernizzare l'addestramento dell'esercito, tenendo conto delle specificità delle condizioni del combattimento moderno. Dobbiamo adottare misure per migliorare il livello di formazione professionale degli specialisti in termini di utilizzo dei droni. Questo vale non solo per al ministero della Difesa, ma anche ai ministeri degli Affari interni e della Sicurezza dello Stato", ha detto Krasnoselsky. Il leader della Transnistria ha inoltre incaricato il Ministero della Difesa della repubblica non riconosciuta di continuare i lavori per migliorare l'equipaggiamento materiale e tecnico delle unità militari e delle forze armate della PMR. "Adottare misure per mantenere un'elevata prontezza al combattimento. Concentrare il processo di addestramento al combattimento sullo sviluppo di abilità militari e abilità pratiche, migliorando le capacità professionali", ha osservato Krasnoselsky. (Rob)