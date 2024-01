Grecia: governo presenta le nuove misure a sostegno delle nascite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia della Grecia, Kostis Hatzidakis, e la ministra della Coesione sociale e della famiglia, Sofia Zacharaki, hanno annunciato oggi in una conferenza stampa ad Atene le nuove misure del governo a sostegno dello sviluppo demografico. L’assegno concesso al momento della nascita di un figlio vedrà un aumento, secondo quanto reso noto dai ministri, con effetto retroattivo anche per le nascite avvenute nel 2023. Più nel dettaglio, per la prima nascita l'importo aumenta da duemila a 2.400 euro, per la seconda a 2.700 euro (più 700 euro), per la terza a tremila euro (più mille euro) e per chi ha più figli a 3.500 euro (più mille euro).(Gra)