IA: Perego, è grande opportunità, ma l'individuo sia sempre al centro

- L'Intelligenza artificiale (Ia) "così come i computer quantistici, sono una grande opportunità da sfruttare positivamente, ma con degli impatti significativi". Lo ha detto Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, intervenendo alla trasmissione "Mattino cinque" su Canale 5. "Il conflitto in Ucraina, per esempio, è iniziato con un massiccio attacco cibernetico, da cui deriva la consapevolezza che la cyber sicurezza è alla base della sicurezza dei nostri paesi e dei nostri cittadini. Abbiamo una tecnologia rivoluzionaria: un computer quantistico risolve in meno di un secondo un problema che un computer attuale avanzato risolve in 9 mila anni. Ovviamente, bisogna anche porre delle regole - ha aggiunto -. In Europa si sta discutendo in queste settimane delle norme sull'Intelligenza artificiale, che debbano comunque lasciare l'uomo al centro, tutelare i diritti e le nostre società. Abbiamo visto circolare in rete nei giorni scorsi un video di un robot che piegava una maglietta perfettamente. È evidente che è sia in corso una rivoluzione, in cui è necessario un uso consapevole delle innovazioni. La tecnologia, anche nelle guerre, sta cambiando tutti i paradigmi, basti pensare all'uso massivo dei droni che solo pochi anni fa non era immaginabile, così come la compromissione di tutti i canali di comunicazione attraverso attacchi cibernetici. L'impiego di queste tecnologie è un elemento strategico quanto gli assetti tradizionali", ha concluso Perego.(Rin)