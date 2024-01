Sardegna: istruzione in primo piano nei lavori del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale si riunirà domani, 23 gennaio alle 11. All’ordine del giorno dell’Assemblea la proposta di legge 404 (Piga, Caddeo e più) “Disposizioni in materia di istruzione” e un provvedimento (ex 102) che riguarda il recupero di un finanziamento per la Dinamo. Nella mattinata di domani, al termine della seduta del Consiglio, si riunirà la Sesta commissione. All’ordine del giorno l’audizione dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale sul parere sulle linee guida per il triennio 2024-2026 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L R. n. 18/2016 e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Mercoledì, 24 gennaio, alle 11, si riunirà la Quarta commissione. All’ordine del giorno l’audizione dell’assessore regionale dell’Ambiente sul parere riguardante la protezione civile e la concessione di contributi in favore delle autonomie locali, dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, danneggiati, dagli incendi verificatisi in Sardegna nel 2021 nei territori non ricompresi dall’ordinanza n. 789 del 1 settembre 2021. Saranno anche esaminati il programma di spesa per gli interventi di cui all’art. 84, comma 1, della L.R. n. 9 /2023 – Rifinanziamento fondo di cui all’art. 1, comma 6, della legge regionale n. 17 /2021, missione 11, programma 02, capitolo SC08.9320. Euro 1.384.000. Bilancio 2023” e sul parere 291 “Protezione civile. Concessione di contributi in favore delle autonomie locali, dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, danneggiati, dagli incendi verificatisi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto 2023. Programma di spesa per gli interventi di cui all’art. 85 della L.R. n. 9/2023. Missione 11, programma 02, capitolo SC09.0930 – euro 4.339.527,81. Bilancio 2023”. (Rsc)