Egitto-Italia: presidente Ice, accordo marittimo Trieste-Damietta "grande opportunità"

- Il presidente dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Matteo Zoppas, ha definito come “una grande opportunità per l’Italia” la firma dell’accordo con l’Egitto per l’avvio di una linea marittima Ro-Ro tra il Porto di Trieste e il Porto di Damietta. Lo ha dichiarato in videocollegamento lo stesso presidente durante la cerimonia di firma a cui erano presenti, tra gli altri, l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, e il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel el Wazir. “Il comportamento degli interscambi funziona come il corso dell’acqua: se questo interscambio sarà conveniente economicamente, troverà un nuovo solco in discesa da percorrere”, ha affermato Zoppas, aggiungendo che “in questo momento di tensioni geopolitiche, questo canale è certamente una soluzione idonea”. Il presidente Ice ha poi sottolineato che “questi accordi seguono la direzione auspicata dal governo italiano volta a dare maggiore attenzione ai paesi nord africani”, confidando nel fatto che possano “offrire la possibilità di intraprendere nuovi scambi e aumentare l’export e gli input tra i Paesi”. (segue) (Res)