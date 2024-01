Egitto-Italia: presidente Ice, accordo marittimo Trieste-Damietta "grande opportunità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo, e il relativo memorandum d’intesa applicativo, stabilisce una linea di traghettamento marittimo per il trasporto di merci per via di trailer e semi trailer. La linea renderà più veloci e rapidi gli scambi di merci via nave tra i due Paesi, creando una vera e propria “corsia preferenziale”, sicura e veloce. I tempi di trasporto delle merci tra Trieste e Damietta saranno ridotti a sole sessanta ore, e il collegamento si svolgerà in una prima fase con cadenza bisettimanale. Nel giro di una settimana i prodotti egiziani, tramite Trieste, saranno in grado di raggiungere i mercati di Londra o Berlino. Il cargo sarà sdoganato ancora prima dell’arrivo in porto, grazie anche all’impiego di tecnologia blockchain e alla digitalizzazione dei documenti doganali, che collegherà i dati delle due amministrazioni doganali. Il negoziato dell’accordo è stato avviato nel 2018 sotto il coordinamento del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e del ministero dei Trasporti italiani. (segue) (Res)