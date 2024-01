Egitto-Italia: presidente Ice, accordo marittimo Trieste-Damietta "grande opportunità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto ha già visto la firma di due intese tecniche collegate all’avvio della linea marittima, rispettivamente il memorandum d’intesa tra l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale e il Porto di Damietta e il memorandum d’intesa tra le amministrazioni doganali italiana ed egiziana, avvenute entrambe in occasione della Fiera sui trasporti e la logistica Transmea, tenutasi al Cairo lo scorso 7 novembre. Con la firma di accordo e memorandum si completa il quadro normativo che consentirà di facilitare scambi e investimenti su ambo i lati del Mediterraneo e di aprire a nuove opportunità di investimento per la filiera italiana in settori qui ritenuti prioritari, quali, tra gli altri, quello agroalimentare o il tessile, contribuendo inoltre ad incrementare l’interscambio bilaterale tra Italia ed Egitto. (segue) (Res)