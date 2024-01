Brasile: barca naufraga al ritorno da una festa, almeno cinque morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono morte a seguito del naufragio di un'imbarcazione al largo della città di Madre de Deus, in Brasile. L'incidente, riportano i media locali, si è prodotto nella notte di domenica (l'alba in Italia), nel viaggio di ritorno dall'isola Maria Guarda, dove si era svolta una festa. Secondo le prime ricostruzioni, sulla barca sarebbero salite ben più delle dieci persone consentite. Si parla inoltre di una possibile discussione tra i passeggeri, con conseguenti scontri che avrebbero finito per far rovesciare lo scafo. Le autorità locali starebbero cercando inoltre die persone al momento disperse. (Brs)