Cultura: Ciarla (Pd), nomina dg Teatro di Roma è abuso di potere politico contro istituzioni

- Il capogruppo Mario Ciarla a nome del Partito democratico del Consiglio regionale del Lazio, in una nota dichiara: "La nomina a direttore generale del Teatro di Roma effettuata contro il Comune di Roma, proprietario delle mura delle strutture e principale contributore con 6 milioni e mezzo di euro, costituisce un abuso di potere politico da parte di Regione e governo centrale che non ha precedenti e che rischia di compromettere il pieno rilancio di una delle istituzioni culturali più importanti d'Italia oltre che causare una frattura insanabile a tutto danno della produzione artistica e della sua fruizione e funzione nella città". "Se la destra di Rocca e Meloni pensa di governare Regione e Paese a dispetto della sua Capitale e di chi istituzionalmente la rappresenta, qualificandosi come barbara occupante sprovvista di qualsiasi senso delle istituzioni e del valore del bene comune, sappia che la reazione della città, delle forze democratiche sociali, civili, politiche, sarà nettissima. Già lo dimostra la ferma e necessaria presa di posizione del sindaco insieme ai rappresentanti del mondo del teatro e della cultura e di tanti cittadini indisponibili a cedere il proprio patrimonio culturale alla prepotenza di parte intrisa di interessi, ossessioni e vittimismo", conclude. (Com)