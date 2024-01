Calcio: Fontana, dopo il caso Maignan necessario combattere ogni forma di razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’indomani degli insulti subiti dal portiere milanista Mike Maignan, per cui la procura di Udine ha avviato le indagini, “condivido che si debba combattere in tutti i modi ogni forma di razzismo”. Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa sul tema "Quota del fondo sanitario nazionale spettante alla Lombardia per il 2023", a Palazzo Lombardia. “Quello che dobbiamo fare - ha aggiunto Fontana - è cercare di studiare le strade migliori, più opportune e tali da far capire che sono cose fuori dal tempo, inaccettabili. Bisogna semplicemente essere coesi e combattere tutti quanti nella stessa direzione. Come? Io penso che anche il ricorso alla procura sia importante”, ha concluso il presidente. (Rem)