Kenya: rinvenuta la testa mozzata di una studentessa uccisa a Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kenya ha rinvenuto una testa mozzata, ritenuta essere di una studentessa di 20 anni che è stata assassinata e smembrata nella capitale Nairobi all'inizio di questo mese. I resti mutilati di Rita Waeni, questo il nome della ragazza, erano stati abbandonati in sacchi della spazzatura scoperti lo scorso 14 gennaio in un appartamento che veniva dato in affitto per brevi periodi, ma la sua testa, insieme al telefono ed altri oggetti personali, risultavano scomparsi. La polizia deve ancora confermare se la testa, recuperata ieri nella diga di Kiambaa, situata a circa 15 chilometri dalla scena del delitto, sia quella della studentessa. "Il corpo era in decomposizione. Era avvolto in una camicetta viola e con esso abbiamo trovato anche una pietra, crediamo messa per farlo affondare", ha detto il comandante della polizia di Kiambaa Pius Mwanthi, citato dai media locali. La polizia ha anche recuperato il telefono della ragazza e alcuni altri oggetti mancanti dalla diga. La famiglia della studentessa ha rivelato la settimana scorsa che l'assassino della ragazza avrebbe chiesto un riscatto di 500 mila scellini kenioti (3.100 dollari) per liberarla, anche dopo averla uccisa. Un sospettato è in custodia per il suo omicidio. (Res)