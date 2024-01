Imprese: Prete (Unioncamere), 42 mila in più del 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le sue 14.948 imprese in più - continua la nota -, il Mezzogiorno ha determinato più di un terzo dell'intero saldo annuale, staccando il nord-ovest (+11.210) e il centro (+10.626). Bilancio imprenditoriale attivo per diciassette delle venti regioni italiane. In termini assoluti, meglio di tutte hanno fatto la Lombardia (10.562 imprese in più), il Lazio (+9.710) e la Campania (+6.351). Il Lazio (+1,59 per cento) registra invece la crescita più sostenuta in termini relativi; seguono la Lombardia (+1,12 per cento) e la Campania (+1,04 per cento). La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese conferma il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale, in atto ormai da anni. L'intero saldo positivo del 2023 è spiegato dalla crescita delle società di capitale: 57.846 in più in termini assoluti, pari al +3,1 per cento in linea con quanto registrato nel 2022. Le imprese individuali - conclude Unioncaemere, che continuano a rappresentare la metà dello stock di imprese esistenti (il 50,6 per cento), mostrano invece una flessione di quasi 2mila unità, facendo registrare, in termini relativi, un decremento che sfiora lo 0,1 per cento. (Com)