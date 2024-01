Regno Unito: Sarah Ferguson operata per melanoma maligno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarah Ferguson, duchessa di York, è stata curata per una forma aggressiva di cancro alla pelle, appena sei mesi dopo che le era stato diagnosticato un cancro al seno. La duchessa, 64 anni, è stata sottoposta a un intervento di mastectomia e ricostruzione del seno la scorsa estate. Il mese scorso è stata sottoposta ad un ulteriore intervento di ricostruzione, durante il quale i medici hanno rimosso diversi nei, uno dei quali si è rivelato essere un melanoma maligno. Nonostante le due diagnosi sanitarie non positive, il quotidiano "The Telegraph" riferisce che la "resiliente" duchessa è di buon umore. (Rel)