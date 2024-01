Medio Oriente: Valditara, in Italia qualcuno non ha preso posizione netta sul 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mai avrei pensato lo scorso anno di vivere un podgrom come quello che è stato il 7 ottobre. Qualcuno, anche in Italia, non ha voluto prendere una posizione netta nei confronti di questi atti di violenza e di quello sterminio, anche su questo dobbiamo avere il coraggio di avere parole nette sulla condanna ad Hamas e al terrorismo”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in collegamento con Skytg24 parlando da Birchenau, in Polonia, dove è in corso un Viaggio della Memoria con gli studenti. “La cultura ha un ruolo decisivo” ha aggiunto. “Il baratro è sempre dietro l'angolo”, ha concluso.(Rin)