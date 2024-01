Imprese: nel settore private equity prevale l'ottimismo in Italia per il prossimo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive per la prima metà del 2024 nel settore del Private Equity e Venture Capital in Italia indicano un rafforzamento dell'ottimismo rispetto ai semestri passati. Nonostante le incertezze che continuano a definire il periodo attuale, gli operatori sembrano essere meno sensibili alle avversità macroeconomiche e geopolitiche. Le previsioni evidenziano impulsi positivi provenienti dai principali trend trasformativi, come gli avanzamenti tecnologici, in particolare l'interesse nell'intelligenza artificiale, e l'attenzione crescente alle tematiche ESG. Gli incentivi come il Pnrr e il Next Generation EU continuano a giocare un ruolo significativo come motore di crescita nel settore. Inoltre, in un contesto di politica monetaria restrittiva, l'ascesa dei fondi di private credit come fonte di finanziamento alternativa per le acquisizioni rappresenta un importante impulso a fronte di una domanda degli investitori non del tutto soddisfatta dal sistema bancario tradizionale. È questo il quadro generale che emerge dalla quarantatreesima edizione della Private Equity Survey, studio semestrale di Deloitte Private, elaborato con il supporto di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt). Lo studio in particolare registra che, durante il secondo semestre del 2023, il numero di deal effettuati è stato pari a 239, in diminuzione rispetto ai dati record relativi allo stesso periodo del 2022 (281), ma in crescita rispetto ai numeri testimoniati durante la prima parte del 2023 (217). Il controvalore complessivo nel secondo semestre 2023 è pari a circa 13,9 miliardi di Euro, meno dei 55,1 miliardi nello stesso periodo del 2022, ma decisamente superiore ai 2,2 del primo semestre 2023). (segue) (Com)