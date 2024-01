Imprese: nel settore private equity prevale l'ottimismo in Italia per il prossimo semestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le aspettative degli operatori nei confronti della prima metà del 2024, il Deloitte PE Confidence Index 2024 sale leggermente e si attesta su un valore di 107 punti a cui corrisponde un numero di deal atteso pari a 240, a conferma dell'ottimismo ancora stabile sul futuro, con quasi il 75 per cento degli operatori che prevedere un miglioramento o una stabilizzazione del panorama economico italiano nei prossimi sei mesi (contro circa il 70 per cento della passata edizione). Non a caso, 72,4 per cento degli operatori per il primo semestre 2024 prevede uno scenario macroeconomico migliorativo o comunque stabile, la quota più alta registrata nelle ultime quattro edizioni della Survey. Ottimismo confermato anche dal dato sulle aspettative riguardo il numero di operazioni attese per il prossimo semestre, con circa il 50 per cento degli operatori che prevede un numero di deal in linea con quello attuale, mentre il 29,3 per cento degli operatori si aspetta un aumento, porzione più elevata dal primo semestre del 2022; "È di buon auspicio notare come, nonostante lo scenario internazionale sia incerto, il settore del private equity e venture capital sembra aver trovato il modo di convivere con tale contesto, continuando a rappresentare un'importante leva di crescita e stabilità per il mercato italiano. Infatti, sia il numero delle transazioni conclusesi che il valore medio di esse sono in aumento rispetto al semestre precedente, segnale che i private equity rimangono fiduciosi nella capacità del settore privato italiano di saper cogliere le opportunità di crescita presenti sul mercato" - dichiara Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader. (segue) (Com)