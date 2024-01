Imprese: nel settore private equity prevale l'ottimismo in Italia per il prossimo semestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'indicatore di ottimismo degli operatori sia in linea con quello del semestre passato, per la prima metà del 2024 cresce notevolmente la quota di chi prevede di dedicarsi ad attività di gestione del portafoglio, attestandosi al 36,2 per cento, valore più alto registrato dal 2020 ad oggi. Scende invece significativamente la quota di chi si dedicherà alle attività di exit, dal 9,6 per cento all'1,7 per cento, a comprova del fatto che gli operatori non ritengono ancora il momento attuale come il migliore per cedere i propri investimenti, come confermato anche dai dati che evidenziano le aspettative sui multipli di mercato ancora in calo da parte del 67,3 per cento degli intervistati. "Gli operatori, dunque, sorretti da un lato da una minore preoccupazione verso i rischi inflattivi e un maggiore ottimismo riguardo il futuro delle politiche monetarie, e dall'altro lato dalla loro provata abilità di adattamento agli scenari mutevoli di mercato, continueranno a volgere la propria attenzione verso le promettenti realtà industriali italiane, come dimostrato anche dal dato positivo riguardo il numero di deal attesi per il prossimo semestre”, conclude Lanzillo. (Com)