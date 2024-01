Fascismo: Valditara, condanna deve essere netta, passato non deve tornare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La condanna nei confronti del fascismo deve essere netta come la condanna delle leggi razziali. Il fascismo ha significato anche le leggi razziali e le deportazioni. È una condanna che il nostro governo esprime in modo forte, netto e radicale. Il passato non deve tornare e non tornerà”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in collegamento con Skytg24 parlando da Birchenau, in Polonia, dove è in corso un Viaggio della Memoria con gli studenti. (Rin)