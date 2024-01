Germania-Ue: Weidel (Afd), la Brexit è stata scelta giusta ed è un modello per la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit è stata "maledettamente giusta" e assumere "decisioni sovrane" come l'uscita del Regno Unito dall'Ue è "un modello per la Germania". È quanto dichiarato da Alice Weidel, copresidente del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) con Tino Chrupalla. Intervistata dal quotidiano "Financial Times", Weidel ha aggiunto che la sua formazione spingerà per un referendum sull'uscita della Germania dall'Ue se arriverà al potere. In particolare, un governo tedesco con Afd tenterebbe di riformare l'Ue per rimuoverne il "deficit democratico", tra l'altro limitando i poteri della Commissione europea che è "un esecutivo non eletto". Weidel ha quindi avvertito che, "se tale riforma non fosse possibile, se non riuscissimo a ricostruire la sovranità degli Stati membri dell'Ue, dovremmo far decidere il popolo, proprio come ha fatto il Regno Unito". Secondo la copresidente di Afd, si dovrebbe tenere "un referendum sulla Dexit, l'uscita della Germania dall'Ue". (segue) (Geb)