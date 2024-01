Germania-Ue: Weidel (Afd), la Brexit è stata scelta giusta ed è un modello per la Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Weidel ha poi affermato che il suo partito non arriverà al governo a Berlino "prima del 2029, ma la partecipazione all'esecutivo federale è "inevitabile". Secondo la copresidente di Afd, sarà l'Unione cristiano-democratica (Cdu), attualmente principale formazione di opposizione al Bundestag e prima in Germania per consensi, a far cadere il rifiuto della collaborazione con l'estrema destra. All'opposizione al parlamento federale, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)