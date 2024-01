Libia: Brigata 444 infligge “colpo senza precedenti” ai trafficanti di carburante e di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brigata 444, un gruppo armato noto nella Libia occidentale per la lotta al contrabbando e alla criminalità organizzata, ha annunciato un “colpo senza precedenti” ai contrabbandieri di carburante e trafficanti di esseri umani nel deserto. In un messaggio via Facebook, il gruppo armato addestrato dalla Turchia ha annunciato il sequestro di “convogli di camion cisterne nel deserto che trasportava carburante di contrabbando fuori dal Paese” e di “auto cariche di migranti irregolari che provenivano dall'estero per attraversare il mare”. La brigata libica comandata da Mahmoud Hamza, miliziano seguace dell’Islam salafita, ha denunciato la presenza di “bande internazionali organizzate provenienti da Etiopia, Eritrea e altri paesi nell'area desertica vicino a Fezzan, nel sud della Libia”. Il gruppo ha pubblicato su Facebook le immagini di almeno sette camion cisterna sequestrati e dodici fuoristrada del marchio Toyota. (Lit)