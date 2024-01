Trasporti: Confcommercio mobilità, prorogare obbligo assicurazione Rca veicoli in aree private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prorogare al 31 dicembre 2024 l’entrata in vigore degli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva europea 2118 del 2021 il cui decreto legislativo 22 novembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 dicembre, con cui si impone ai veicoli di ogni genere non circolanti, parcheggiati in aree private, di assolvere l’obbligo assicurativo. Lo richiede Confcommercio Mobilità con Federmotorizzazione (Federazione dei concessionari e rivenditori autoveicoli), Assocamp (veicoli ricreazionali, camper e caravan) e Federacma (commercianti macchine agricole, da giardino, movimento terra, costruzioni, sollevamento) che ha rivolto ai deputati delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera un appello a depositare un emendamento al dl Milleproroghe in discussione a Montecitorio. Le disposizioni si applicheranno sul commercio dei veicoli, camper e caravan nonché trattori agricoli, nuovi e usati, che si trovano in attesa di vendita presso le sedi degli operatori commerciali e su tutti quei mezzi che operano all’interno dei cantieri. (segue) (Rin)