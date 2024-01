Ucraina-Polonia: premier Tusk, Varsavia è l’alleato più affidabile e stabile di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è niente di più importante che sostenere l’Ucraina nel suo sforzo bellico contro l’attacco russo. Lo ha detto il premier polacco, Donald Tusk, oggi in visita a Kiev. “E’ la questione numero uno. Abbiamo molte questioni bilaterali da discutere, compresi gli interessi. Ci sono dei conflitti di interessi, lo sappiamo bene e ne parleremo. Non solo con spirito di amicizia, che è ovvio, ma anche con l'atteggiamento di risolvere questi problemi il prima possibile, non di mantenerli o moltiplicarli”, ha spiegato il primo ministro polacco. “Per me è molto importante creare la sensazione che la Polonia è l'alleato più affidabile e più stabile dell'Ucraina in questo scontro mortale con il male”, ha proseguito Tusk. (Vap)