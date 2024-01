Egitto-Italia: ambasciatore Quaroni, linea marittima Damietta-Trieste rafforza commercio e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, e il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel el Wazir, partecipano questa mattina al Cairo alla cerimonia di firma di un accordo per l’avvio di una linea marittima Ro-Ro tra il porto di Trieste e il porto di Damietta, che affaccia sul Mar Mediterraneo, sul delta del Nilo. Durante l’incontro, l’ambasciatore italiano ha sottolineato che “questa linea dovrebbe contribuire al rafforzamento del commercio e degli investimenti in Egitto”, ringraziando, poi, il ministero dell'Interno egiziano “per aver autorizzato l’utilizzo di tecnologie moderne, come la blockchain, che permetteranno di poter sdoganare le merci in tempi più rapidi”. Presenti all’incontro anche i ministri egiziani delle Finanze, Mohamed Maait, del Commercio e dell'industria, Ahmed Samir, oltre al presidente italiano dell'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Lorenzo Galanti, che si è collegato in videoconferenza. (segue) (Cae)