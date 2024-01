Egitto-Italia: ambasciatore Quaroni, linea marittima Damietta-Trieste rafforza commercio e investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si completa così il quadro normativo che consentirà di facilitare scambi e investimenti su ambo i lati del Mediterraneo e di aprire a nuove opportunità di investimento per la filiera italiana in settori qui ritenuti prioritari, quali, tra gli altri, quello agroalimentare o il tessile, contribuendo inoltre ad incrementare l’interscambio bilaterale tra Italia ed Egitto. Tramite la linea Ro-Ro, si consoliderà inoltre il ruolo dell’Italia quale canale privilegiato di scambi nella regione Euro Mediterranea. Infatti, attraverso i collegamenti ferroviari del Porto di Trieste, i prodotti agricoli egiziani avranno la possibilità di raggiungere in pochi giorni i mercati dell’Europa centrale e settentrionale, mentre attraverso l’ingresso del Porto di Damietta, i prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli agroalimentari, farmaceutici e tessili potranno raggiungere facilmente oltre al mercato egiziano anche quello africano e mediorientale, grazie alla posizione geografica strategica e centrale rivestita dall’Egitto, che offre la possibilità di raggiungere un mercato di un miliardo di consumatori. L’importanza del progetto era stata già sottolineata in occasione della missione agricola, agroalimentare e sulla sicurezza alimentare, guidata dal vice oresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a marzo scorso, che aveva visto la partecipazione delle principali imprese italiane del settore. (Cae)