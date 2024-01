© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Italia per il 2023 dovrebbe attestarsi al 7,6 per cento, per poi salire al 7,8 per cento l'anno successivo e riscendere al 7,6 per cento nel 2025. È quanto emerge dalle previsioni dell'Ocse contenute in uno studio sull'Italia. (Frp)