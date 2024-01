Ocse: Italia, negli ultimi anni rallentati i progressi nell'abbattimento di gas a effetto serra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due decenni, l'Italia ha compiuto notevoli passi in avanti in termini di abbattimento delle emissioni di gas serra ma nel corso degli ultimi anni tali progressi hanno subito un certo rallentamento. Lo scrive l'Ocse in uno studio sull'Italia. "Nel 2021 le emissioni legate a tutti i settori dell'economia italiana hanno registrato un decremento pari a circa il 30 per cento rispetto al picco rilevato nel 2007", si legge nel rapporto. Il decremento delle emissioni è stato marcato nel periodo 2007-2014, grazie a una notevole riduzione dell'intensità delle emissioni in rapporto al Pil, favorita dal processo di crescita negativa di quest'ultimo", spiega l'Ocse. "Dal 2014 si registra, invece, un notevole rallentamento dei progressi compiuti in termini di riduzione delle emissioni, che nel 2021 erano solo marginalmente inferiori a quelle rilevate nel 2014", nota l'organizzazione nel suo studio. "Un tale rallentamento è riconducibile in parte alla ripresa economica, ma anche all'indebolimento dei progressi in termini di riduzione dell'intensità delle emissioni in rapporto al Pil", precisa l'organizzazione. (Frp)