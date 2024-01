Ocse: economia italiana rallenta in un contesto di irrigidimento delle condizioni finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha superato bene le crisi recenti, tuttavia la crescita del suo Pil "sta attualmente rallentando in un contesto caratterizzato dall'irrigidimento delle condizioni finanziarie". Lo scrive l'Ocse in uno studio economico sull'Italia. Secondo le previsioni dell'organizzazione internazionale basata a Parigi, il Pil italiano nel 2023 dovrebbe cresce dello 0,7 per cento nel 2023 e nel 2024, per poi risalire all'1,2 per cento nel 2025. Nel 2021 e nel 2022 la crescita era stata rispettivamente dell'8,3 e del 3,9 per cento. (Frp)