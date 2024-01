Lombardia: da oggi aperte le domande per il bando "Re-impresa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da oggi, lunedì 22 gennaio, le domande per il bando Re-impresa, misura della Regione Lombardia, messa in campo su volontà dell'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. La misura ha una dotazione finanziaria di 20,1 milioni di euro complessivi ed è dedicata a piccole e medie imprese che hanno intrapreso o stanno per intraprendere un processo di ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del business, in un momento delicato sul fronte dell'accesso al credito. La misura permette di accedere a una garanzia regionale gratuita, o parzialmente gratuita su richiesta del beneficiario, su un finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda S.p.A. di importo compreso tra 400 mila euro e due milioni e con una durata da 24 a 72 mesi, incluso l'eventuale preammortamento. Permette inoltre di ottenere un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 60 mila euro, esclusivamente per le imprese che hanno concluso positivamente la composizione negoziata della crisi, nuovo istituto del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza atto a prevenire la crisi e garantire la continuità aziendale. (segue) (Com)