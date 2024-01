Lombardia: da oggi aperte le domande per il bando "Re-impresa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 20,1 milioni di euro disponibili sono così suddivisi: 11,5 milioni di euro per il plafond finanziamenti, otto milioni di euro per la garanzia, 600 mila euro per il contributo a fondo perduto. Con il finanziamento assistito da garanzia possono essere coperti gli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo aziendale, realizzati presso le sedi operative presenti sul territorio della Lombardia, nonché le spese di consulenza correlate e una quota di fabbisogno di capitale circolante aziendale. La misura è indirizzata alle imprese che hanno concluso positivamente una composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa oppure alle imprese che hanno in essere un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo in continuità omologato o un piano di ristrutturazione omologato, rispettato da almeno 9 mesi dal relativo decreto di omologa. (Com)