Kenya: ministro degli Esteri, non siamo in guerra con i nostri vicini

- Il ministro degli Esteri del Kenya, Musalia Mudavadi, ha negato le notizie di un deterioramento delle relazioni tra il suo Paese e i vicini, assicurando che una serie di recenti controversie saranno risolte diplomaticamente. In una conferenza stampa tenuta ieri, Mudavadi ha insistito sul fatto che il Kenya sia in prima linea nella difesa della pace nella regione. "Miei fratelli giornalisti, il Kenya non è in guerra con nessuno dei suoi vicini", ha detto. Il Kenya ha un caso pendente sulla distribuzione del petrolio con l’Uganda e solo la scorsa settimana ha risolto una controversia sui viaggi aerei con la Tanzania. All'inizio di questo mese, inoltre, il Sudan ha richiamato il suo ambasciatore dopo che Nairobi ha ospitato il comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), Mohamed Dagalo, impegnato in una guerra civile con l'esercito sudanese. A dicembre, inoltre, anche la Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha richiamato il suo ambasciatore a Nairobi, dopo che nella capitale del Kenya è stata costituita una nuova coalizione di ribelli congolesi.(Res)