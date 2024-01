Sri Lanka: presidente Wickremesinghe esorta a riformare l’architettura finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, nel suo intervento al terzo vertice del Sud del mondo (21 e 22 gennaio) a Kampala, in Uganda, ha invocato la necessità di riformare l’architettura finanziaria globale, spiegando che è quella attuale è sconnessa “dalla realtà della risoluzione del debito sovrano” e che a causa del servizio del debito gli Stati in via di sviluppo non sono in grado di spendere per servizi pubblici essenziali e misure di sviluppo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri singalese. Wickeremesinghe, si legge nella nota, ha inoltre espresso preoccupazione per il fallimento dell’azione per mitigare il cambiamento climatico, sostenendo che gli impegni non si sono tradotti in “denaro vero”. Inoltre, ha evidenziato l’aumento di “tendenze protezionistiche” e sostenuto che i cambiamenti del commercio globale non dovrebbero avvenire su base unilaterale. (segue) (Inn)