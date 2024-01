Gaza: Bettel, piano Borrell in giusta direzione, Israele non ancora pronta per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano dell'Alto rappresentante europeo, Josep Borrell per la pace in Medio Oriente va nella giusta direzione. "È importante avere tutti gli attori della regione seduti al tavolo delle discussioni". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Xavier Bettel, in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. Un fatto importante, ha rimarcato Bettel, è quello "di portare i Paesi intorno al tavolo e non solo i Paesi europei. L'errore più grande sarebbe quello di pensare, come sempre, che noi europei sappiamo meglio del resto del mondo cosa dovrebbero fare gli altri". La prima cosa necessaria, ha poi proseguito, "è un cessate il fuoco", a prescindere dal nome in cui viene chiamato, "se è umanitario, di pace, o sanitario". Nelle discussioni avute con i vertici israeliani, ha continuato Bettel, "ho sentito che al momento non sono pronti" per un cessate il fuoco, "perché ritengono che Hamas sia ancora un pericolo per loro e per la loro sicurezza". Se Israele non fosse presente in un eventuale tavolo di pace, ha poi concluso, "sarebbe inutile fare conferenze di pace" (Beb)