Regno Unito: nuovi controlli Brexit sono "minaccia esistenziale" per coltivatori britannici

- I coltivatori di frutta e fiori del Regno Unito si trovano ad affrontare una "minaccia esistenziale" derivante dai nuovi controlli alle frontiere post Brexit che potrebbero danneggiare le imprese e influenzare i raccolti del prossimo anno. E' l'opinione del più grande ente agricolo del Paese, la National Farmers' Union (Nfu), che ha avvertito che le modifiche alle norme sull'importazione previste per aprile, che imporranno controlli alla frontiera per tutte le spedizioni di questo tipo che entrano nel Paese, potrebbero causare lunghi ritardi e provocare danni o distruzione delle piante. Ciò ha portato a un diffuso malcontento tra i coltivatori, che nutrono preoccupazioni sulla capacità dei posti di frontiera di gestire questo volume di importazioni. Martin Emmett, presidente del comitato per l'orticoltura della Nfu, ha dichiarato: "C'è la preoccupazione che i punti di controllo alle frontiere possano rappresentare una minaccia esistenziale per le imprese orticole in questo Paese". (Rel)