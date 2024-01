Germania: da domani sino al 26 gennaio nuovo sciopero dei macchinisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindacato dei macchinisti ferroviari tedesco (Gdl) ha indetto un nuovo sciopero nazionale dalle 18:00 di domani al 26 gennaio. Come riferisce il quotidiano "Sueddeutsche Zeitung", si fermeranno prima i treni merci poi, dalle 2:00 della notte tra martedì e mercoledì, i convogli per i passeggeri. All'inizio di novembre scorso, la Gdl ha chiesto un aumento degli stipendi alle Ferrovie tedesche (Db) e alter compagnie di treni. Non vedendo accolte le proprie richieste, l'organizzazione dei lavoratori ha tenuto da allora tre scioperi su scala nazionale, l'ultimo dal 10 al 12 gennaio. Dopo aver dichiarato fallite le trattative con Db, a dicembre, l'organizzazione dei lavoratori ha votato per l'astensione dal lavoro a tempo indeterminato, rifiutando le offerte dell'azienda di proprietà del governo federale. Al centro della disputa sul rinnovo del contratto collettivo, vi è la richiesta della Gdl di una riduzione dell'orario di lavoro da 38 a 35 ore settimanali per i dipendenti a turni con piena compensazione salariale. Db ritiene questo requisito irrealizzabile ed è disposta a discutere con il sindacato soltanto dell'orario di lavoro già in vigore. (segue) (Geb)