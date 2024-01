Germania: da domani sino al 26 gennaio nuovo sciopero dei macchinisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la Gdl chiede aumenti salariali per 555 euro al mese e un bonus di compensazione dell'inflazione da tremila euro. Nella giornata del 19 gennaio, Db ha aperto per la prima volta alla richiesta principale del sindacato sulla riduzione dell'orario dei macchinisti e degli altri lavoratori a turni senza perdite salariali. Tuttavia, per la Gdl non basta e da parte dell'azienda non vi è "alcuna volontà di accordo". Ora, Db offre un aumento dei salari in più fasi su 32 mesi di circa il 13 per cento, invece dell'11 per cento precedente, e un premio contro l'inflazione. Inoltre, i macchinisti dovrebbero poter ridurre l'orario di lavoro da 38 a 37 ore a partire dal 2026 senza perdite negli stipendi. (Geb)