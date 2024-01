Germania: ministra Interno Faeser, lotta più severa contro il traffico di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha dichiarato che intende attuare una lotta più severa contro il traffico internazionale di droga, in particolare rafforzando la cooperazione con i Paesi dell'America latina. Inoltre, l'esponente del governo federale ha promesso "una migliore protezione per i porti" della Germania. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Ard", Faeser ha affermato che "i porti dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia sono attualmente ancora più colpiti dal traffico internazionale di droga". Tuttavia, come evidenziato dall'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), "la crescente pressione dei cartelli della cocaina sull'Europa colpisce anche la Germania". È in particolare il porto di Amburgo a trovarsi al centro del traffico di stupefacenti. Faeser ha quindi dichiarato: "Intendo ottenere un'azione più rigorosa e coordinata a livello internazionale contro il traffico di cocaina e altre droghe". A tal fine, la ministra dell'Interno tedesca si recherà presto in America latina "perché la nostra polizia possa collaborare direttamente e possiamo cooperare per garantire che la droga non raggiunga più l'Europa". (segue) (Geb)